أمانة الشؤون القانونية بمستقبل وطن تناقش خطة عملها استعدادًا لانتخابات الرئاسة

عقدت أمانة الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار شعبان رأفت، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها المقبلة، استعداداً للانتخابات الرئاسية في ضوء طبيعة عمل الأمانة.

شارك في الاجتماع، النائب الدكتور محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية بالحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشؤون القانونية، وأمناءها بالمحافظات، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

أوضح أمين الشؤون القانونية المركزي بالحزب، دور الأمانة، وأهميته خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا لخصوصية الأمانة في التعامل من حيث الاختصاصات، حيث إنها مرتبطة بالتزام وطبيعة عمل معينة، وفقاً لتوجيهات وتكليفات قيادات الحزب.



من جانبه، عبر النائب الدكتور محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية بالحزب، عن تقديره لدعوته لحضور اجتماع أمانة الشؤون القانونية، ما يجسد توجه الحزب، في العمل الجماعي، بمشاركة كافة أمانات الحزب

وشدد خلال كلمته، على أهمية الاستعداد لتنفيذ أية تكليفات تصدر من الحزب، في إطار العمل المؤسسي والجماعي، في ضوء توجيهات قيادات الحزب، وفق الآليات المتبعة.

في نهاية الاجتماع، ناقش الحضور كافة المقترحات والرؤى المطروحة القابلة للتنفيذ، بما يتوافق مع رؤية الأمانة وتوجهات الحزب، ومتابعة سير العملية الانتخابية، فضلاً عن أهمية التواصل المباشر مع الأمانة المركزية.



