كلاسيكو الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتفوق على بوروسيا دورتموند بالشوط الأول

تفوق فريق بايرن ميونخ على نظيره بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من مباراة كلاسيكو الدوري الألماني، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في قمة الجولة العاشرة من مسابقة البوندسليجا.

بدأ البايرن في التهديف مبكرًا عن طريق رأسية المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة الرابعة، بعد استغلاله ركلة ركينة نفذها زميله ليروى ساني.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني للبافاري في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة سحرية من ساني داخل منطقة الجزاء.

يحتل بايرن ميونخ، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، فيما يأتي بوروسيا دورتموند رابعًا بـ21 نقطة.

كان بايرن ميونخ بدأ اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: لايمر - جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: كومان - هاري كين - ليروى ساني.

ودخل بوروسيا دورتموند كلاسيكو الدوري الألماني، على النحو التالي.

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: وولف - هوملز - شلوتربيك - رايرسون

خط الوسط: أوزجان - سابيتزر - ماركو رويس

وفي الهجوم: مالين - فولكروج - براندت.