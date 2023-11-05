كعادة مفاجآت بطولات الكأس حول أنحاء العالم.. الكبار يودعون الكؤوس مبكرًا

توالت الفرق الكبرى في السقوط خلال الفترة الأخيرة في بطولات الكأس حول العالم، ليودع أكثر من ناد الكؤوس مبكرًا، كعادة هذه البطولات في المفاجآت التي تحدث في منافساتها، بخروج الكبار على أياد نظيرتها الأقل منها في المستوى، التي تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء أحد العمالقة.

سقوط بـ9 لاعبين

بدأ مسلسل خروج الكبار، حينما أطاح فريق أبها، بنظيره أهلي جدة من كأس خادم الحرمين الشريفين بـ9 لاعبين، حيث فجر الأول مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء الراقي من أغلى الكؤوس، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات دور الـ16.

مباراة أهلي جدة وأبها

وكان فريق أبها متقدمًا على الأهلي بهدف في الدقيقة 45+2، قبل أن يحرز الجزائري رياض محرز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 45+8، وفي الشوط الثاني، تلقى زكريا سامي لاعب أبها البطاقة الحمراء في الدقيقة 53، قبل أن يضيف زميله كارل توكو إيكامبي الهدف الثاني في الدقيقة 67، ثم طرد حكم اللقاء، اللاعب فرنسوا كامانو في الدقيقة 90+3، لينجح أبها في إسقاط أهلي جدة بـ9 لاعبين، ويتأهل على حسابه لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

30 عامًا دون تحقيق كأس الرابطة

وأكمل فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، 30 عامًا على التوالي دون تحقيق بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، بعد خسارته من نظيره وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

مباراة أرسنال ضد وست هام

وجلس النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة وست هام، ولم يشارك في المباراة، التي ودع بها الجانرز كأس كاراباو مبكرًا في مفاجأة للجميع، لاسيما أن فريق المدفعجية قدم موسمًا استثنائيًا العام الماضي، بمنافسته على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولات الأخيرة من البريميرليج، لينتهي به المطاف وصيفًا لمانشستر سيتي البطل، كما أن أرسنال في الموسم الحالي يحتل مركز الوصافة خلف توتنهام المتصدر.

توديع من فريق درجة ثالثة

وشهدت منافسات بطولة كأس ألمانيا، مفاجأة من العيار الثقيل بتوديع فريق بايرن ميونخ المسابقة من دور الـ32، وذلك بالخسارة من نظيره زاربروكن بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب لويس بارك، ظن الجميع أن البافاري سيمطر فيها شباك أصحاب الأرض ويخرج منتصرًا بنتيجة كبيرة خاصة بعد الفوز في المباراة السابقة على درامشتات بالدوري الألماني بنتيجة 8-0.

بايرن ميونخ

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكن في الوقت القاتل أطاح زاربروكن بالبايرن من كأس ألمانيا، بهدف في الدقيقة 90+6، ليودع بايرن ميونخ مسابقة كأس ألمانيا على يد فريق زاربروكن، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الألماني، في أقوى مفاجآت الموسم الجاري 2023-2024.

تجريد مانشستر يونايتد من لقبه

وكانت آخر مفاجآت بطولات الكأس حتى الآن، هو سحق فريق نيوكاسل يونايتد لمضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، في مباراة جمعت بينهما في إطار منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بأهداف، ميجيل ألميرون، لويس هال، وجوي ويلوك.

مانشستر يونايتد

وتأهل فريق نيوكاسل إلى دور ربع النهائي من البطولة لملاقاة تشيلسي، على حساب مانشستر يونايتد، حيث جرد الماكبايس، اليونايتد من لقبه الذي أحرزه العام الماضي على حساب النادي العريق الذي يمتلكه صندوق الاستثمار السعودي.