حملة مكبرة على محطات الوقود بمحافظة الإسكندرية

قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، بحضور المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة على عدد من محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة. لمتابعة تحريك اسعار المواد البترولية و التأكد من إعلان الأسعار الجديدة.

وأكدت مسعود ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

في الإطار ذاته تواصل جميع الأجهزة المعنية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حملاتها على مدار اليوم، للتأكد من إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بالأسعار الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية، والتصدي لأي محاولات لاحكتار الموارد البترولية أو استغلال المواطنين.