الشوط الأول.. طاهر يكسر صيامه التهديفي ويتقدم للأهلي على المقاولون

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي نظيره المقاولون العرب بهدف دون مقابل في الشوط الأول باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالجبل الاخضر ضمن الجولة الـ6 من الدوري الممتاز.

جاء هدف التقدم عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في الربع ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر من الفريقين سوى تسديدة بعيدة من أحمد عبدالقادر على مرمى محمود ابوالسعود.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية اصطدمت بالقائم في الدقيقة 17، وحاول لاعبو الفريقين الوصول لمرمي الآخر لكن دون جدوي.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، موديست.

بينما جاء تشكيل الذئاب الأساسي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد شيمي ولؤي وائل وفاروقا نور الدين أحمد علاء.

خط الوسط: محمد شوقي غريب وعمار حمدي وجوزيف إشايا وأحمد فوزي.

خط الهجوم: أمادو انياص وعبد الرحمن جبنة.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط من مواجهتين في الدوري محققا الفوز على المصري والإسماعيلي بينما تم تأجيل 3 مباريات أمام الجونة وسيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة بسبب مشاركة الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي.