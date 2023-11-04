استشهاد 12 فلسطينيًا على الأقل في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استشهد، مساء اليوم السبت، 12 فلسطينيًا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة منذ 29 يومًا.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن طائرات الاحتلال استهدف منزلا في حي الزيتون شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر أن ثلاثة أشخاص آخرين استشهدوا، وأصيب رابع بجروح حرجة، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مزرعة دواجن، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمُسنين.

وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من الشهداء والمُصابين سجلت في قطاع غزة 9425 شهيدًا وأكثر من 25 ألف مُصاب.