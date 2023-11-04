46 خدمة تقدمها المراكز التكنولوجية لأهالي سوهاج.. تعرف عليها

يعد مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية أحد المشروعات القومية التي تهدف في المقام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التي تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفي أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية في التعامل بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد،

تستعرض "البوابة نيوز"، 46 خدمة يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لأهالي محافظة سوهاج وأماكن إنتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

46 خدمة تقدمها المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لأهالي محافظة سوهاج

أماكن إنتشار المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بسوهاج



كان أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية؛ للنهوض بالمراكز التكنولوجية.

وأكد نائب المحافظ على أهمية متابعة المراكز التكنولوجية؛ لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيدا بالخدمات الجديدة التي تم تفعيلها ومنها "سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بمراكز" سوهاج، وطنطا وحي غرب "، ولفتا إلى ضرورة متابعة الطلبات المقدمة، والعمل على سرعة الانتهاء منها خلال الفترة القانونية المحددة.

كما أكد القاضي، توفير شباك خاص لذوي الهمم بجميع المراكز التكنولوجية، لتقديم خدمة متميزة لهم والانتهاء من كافة طلباتهم في أسرع وقت ممكن، موجها بضرورة توثيق كل ما يتم من أعمال على الصفحة الرسمية، مع الإعلان الجيد عن الخدمات المقدمة عن طريق المراكز التكنولوجية، والمستندات والرسوم المطلوبة لكل خدمة.