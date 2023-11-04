المقاومة الفلسطينية: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية في الساعات الماضية

أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الماضية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وكشفت عن قصف مدينة إيلات بصاروخ طويل المدى، والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وقالت المقاومة في بيان: "مجاهدونا يخوضون اشتباكًا مباشرًا مع قوات العدو المتوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا".

وتابعت في البيان: "دمرنا دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا بقذيفة (الياسين 105)".

وأضاف البيان: "قصفنا إيلات بصاروخ عياش 250 ردا على المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين".

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض منظومة "السهم" الدفاعية، لصاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه وادي عربة.