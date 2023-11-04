الدوري السعودي.. محمد شريف أساسي مع الخليج في مواجهة النصر

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الخليج، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره النصر بملعب الأول بارك، إذ تنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريقه، حيث يقود الهجوم مع خالد ناري وفابيو مارتينيز، ليستمر المدرب البرتغالي في الاعتماد على مهاجم الأهلي السابق منذ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يحتل فريق الخليج، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 10 نقاط، فيما يأتي النصر في وصافة الترتيب بـ25 نقطة خلف الهلال المتصدر برصيد 32 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة النصر

حراسة المرمى: الحيدري

خط الدفاع: حمسل - خبراني - لوبيز - ريبوتشو

خط الوسط: وو يونج - رودريجيز - حمزي

وفي الهجوم: ناري - محمد شريف - مارتينيز.