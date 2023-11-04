الدوري السعودي.. رونالدو يقود هجوم النصر أمام الخليج

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم السبت، نظيره الخليج على ملعب الأول بارك، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو هجوم العالمي أمام الخليج، رفقة السنغالي ساديو ماني، والجناح عبدالرحمن غريب، حيث يغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا للإيقاف.

ويتواجد الثلاثي الأجنبي، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو في خط وسط النصر أمام الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف.

تشكيل النصر لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبدالله الخيبري – عبدالإله العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس

خط الوسط: سيكو فوفونا – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبدالرحمن غريب.

يحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 25 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ32 نقطة، فيما يأتي الخليج في المركز الخامس عشر وفي رصيده 10 نقاط.