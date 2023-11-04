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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جثة مكبلة اليدين وطافية بمياه ترعة تثير الذعر في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من عمره مقتول ومكبل اليدين والقدمين وملقى بإحدى الترع بنطاق مركز الستاموني وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى أخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من بعض الأهالي بالعثور على جثة شخص طافية بمياه أحدى الترع.

 انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، بالفحص تبين وجود جثة لشخص "مجهول الهوية" يتراوح عمره من 12 الى 16 عاما ومكبل اليدين والقدمين وبه آثار ضرب وتعدي . 

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس فرع البحث تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة الستاموني وكشف غموض الحادث وملابساته ومراجعة بلاغات الغياب،ومطابقة أوصاف الجثة بصور المبلغ بغيابهم. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح لتحديد أسباب الوفاة وسرعة ضبط المتورطين فى ارتكاب الواقعة وكشف غموضها.

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