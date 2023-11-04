كلاسيكو الدوري الألماني.. تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ

أعلن إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كلاسيكو الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة العاشرة من مسابقة البوندسليجا.

ويستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، نظيره بايرن ميونخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك، إذ ينطلق كلاسيكو الدوري الألماني في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في التشكيل الأساسي لفريق بوروسيا دورتموند، لاعب خط الوسط المخضرم ماركورويس، على أن يقود الهجوم نيكلاس فولكروج.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: وولف - هوملز - شلوتربيك - رايرسون

خط الوسط: أوزجان - سابيتزر - ماركو رويس

وفي الهجوم: مالين - فولكروج - براندت.

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، فيما يأتي بايرن ميونخ في الوصافة بـ23 نقطة.