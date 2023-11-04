ads
السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كلاسيكو الدوري الألماني.. تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كلاسيكو الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة العاشرة من مسابقة البوندسليجا.

ويستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، نظيره بايرن ميونخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك، إذ ينطلق كلاسيكو الدوري الألماني في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في التشكيل الأساسي لفريق بوروسيا دورتموند، لاعب خط الوسط المخضرم ماركورويس، على أن يقود الهجوم نيكلاس فولكروج.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: كوبيل 

خط الدفاع: وولف - هوملز - شلوتربيك - رايرسون 

خط الوسط: أوزجان - سابيتزر - ماركو رويس 

وفي الهجوم: مالين - فولكروج - براندت.

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، فيما يأتي بايرن ميونخ في الوصافة بـ23 نقطة. 

بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ الدوري الألماني كلاسيكو الدوري الألماني تشكيل بوروسيا دورتموند