كلاسيكو الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلاسيكو الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة العاشرة من البوندسليجا.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث ينطلق كلاسيكو الدوري الألماني في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم البايرن أمام دورتموند، ويعاونه كينجسلي كومان، ليروى ساني، وجمال موسيالا.

ويحرس المخضرم مانويل نوير، عرين البافاري بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب الإصابة بكسر في ساقه.

يحتل بايرن ميونخ، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، فيما يأتي بوروسيا دورتموند رابعًا بـ21 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: لايمر - جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: كومان - هاري كين - ليروى ساني.