محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال التطوير بمستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، وهي أول مركز متخصص فى مصر والشرق الأوسط لعلاج السرطان بالمجان والعلاج التلطيفي للحالات المتأخرة والحرجة وتقديم الرعايا الطبية لهم.

وثمن اللواء محمد الشريف أعمال التطوير التي تمت بالمستشفى حيث تم تزويدها ب 3 أجهزة للعلاج الإشعاعي ليصل عددها إلى 5 أجهزة وتصبح بذلك أكبر مستشفى في مصر والشرق الأوسط تضم هذا العدد من أجهزة العلاج الإشعاعي للأورام.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لمستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام، لما تقوم به من دور وطني بارز في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لأهلنا غير القادرين والبسطاء.

وأشاد المحافظ بمستوى المركز والمستشفى والأداء المتميز لجميع العاملين بهما، وما لمسه خلال الزيارة من حالة الرضا التام من المرضى وذويهم عن مستوى الخدمة، حيث تستقبل المستشفى نحو من 1000 إلى 1200 حالة يوميا.

وتفقد المحافظ أقسام مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام: قسم العلاج الإشعاعي ويعد أكبر قسم للعلاج الاشعاعي علي مستوي الجمهورية، وقسم العلاج الكيماوي، وحجرة الطوارئ ومعمل التحاليل الطبية وقسم الفيزياء الطبية وقسم الأشعة التشخيصية والمقطعية وغرفة صب القوالب وقسم العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية والصيدلية الإكلينيكية.

كما تفقد أيضا مبنى مستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام، ويضم المبني القسم الداخلي بسعة 48 سريرا منها: 6 سرير عناية مركزة و 20 سرير للعلاج التلطيفي وتفقد ايضا أقسام الأسنان والعلاج النفسي والتغذية وعيادة علاج الآلام.