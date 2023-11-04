محافظ الدقهلية :21 معرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن إجمالي عدد معارض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بنطاق المحافظة بلغ 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25 % و 30% لبعض السلع والمنتجات.

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوى المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل (منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية) .

وأشار الي أنه يتم بيع السلع الأساسية والاستراتيجية في جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% و 30% تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء وتشمل ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ) .

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية خلال تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، معرض المحافظة الدائم بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

حضر تفقد المعرض هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد ، والمحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة ، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة.