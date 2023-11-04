«إيزون إكسبرينس» تستهدف 15 مليون دولار صادرات رقمية من فرعها بمصر

أعلنت شركة أيزون إكسبيرينس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة تجربة العملاء (CX)، عن حصولها مؤخرًا على لقب "منافس رئيسي" لهذا العام في مجال إدارة تجربة العملاء من قبل مجموعة إيفرست، وذلك في تقييم أجرته مجموعة إيفرست (Everest Peak Matrix CXM) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. تعزز هذه الإعلانات من مكانة أيزون إكسبيرينس كلاعب بارز في هذا المجال.

وقد قامت أيزون إكسبيرينس مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بهدف تعزيز خبرتها وتوسيع خدمات إدارة العملاء (CX) وتعهيد العمليات التجارية (BPO) من خلال تحقيق التميز التشغيلي. يتم ذلك من خلال محفظة متنامية لحسابات الخدمات العالمية في مصر.

أيزون إكسبيرينس تعمل على رفع الكفاءة التشغيلية للعملاء بشكل استراتيجي من خلال تقديم حلول تجارب العملاء الرقمية المتطورة، بما في ذلك تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي للمحادثة وأتمتة العمليات الآلية وتكامل الرد الصوتي التفاعلي IVR والعديد من الخدمات الأخرى. تسهم أيضًا في دعم الشركات الأخرى في تحقيق الازدهار في العصر الرقمي من خلال استفادتها من خبراتها وفهمها للتنوع الثقافي واللغوي والتفضيلات المحلية.