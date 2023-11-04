"أون باسيف" شريك استراتيجي لمعرض ومؤتمر الاستثمار العربي والأفريقي

شاركت أون باسيف في فعاليات مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي تحت شعار «الشباب محور التنمية -الفرص والتحديات» في دورته الـ 26 تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2023 استهدفت "أون باسيف"، المتخصصة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، التأكيد على أهمية تبني الدول العربية والإفريقية للتقنية والذكاء الاصطناعي في عالم متغير كل لحظة، و تشجيع القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة إلى التحول الرقمي وتعلم الآلة، حيث تؤكد كل الدارسات والتقارير الدولية أن التفوق التقني متلازم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول والشعوب كافة، وهو الهدف الذي تسعى إليه جميع القيادات والحكومات لتحقيقه من خلال أجندة وطنية طموحة.

أكد المهندس محمد كمال، المدير التنفيذي لشركة "أون باسيف" أن شركته تسعي من خلال تقنياتها ومنتجاتها المتطورة إلى تعزيز وتسهيل العمليات والأعمال للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتطوير أدوات التسويق، وإدارة العلاقات مع المتعاملين في مجال الأتمتة والتحول الرقمي، مدركين أنه النمو الاقتصادي بات متلازماً مع النمو الرقمي والتسويقي وفقاً لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونرى أن العالم يشهد سباقاً محموماً في مجال التحول الرقمي وندرك الأهمية المتنامية لاعتماد الاقتصادات العربية والأفريقية لهذه التقنيات والمنتجات لتعزيز اقتصادتها وناتجها القومي، والتي بدورها ستنعكس إيجابا على الأجيال القادمة وتسهم في استدامة ثروات وموارد هذه الدول على النحو الأمثل".

وقد أكدت الدكتورة سوزان القليني، المستشار الأكاديمي لشركة "أون باسيف" والرئيس التنفيذي لشركة "أوميديا" على أهمية المشاركة لتعزيز التواجد في الأسواق العربية والأفريقية الواعدة وإنشاء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي والترويج لمنتجات وبرامج "أون باسيف"مما يعزز من مركزها المتنامي باستمرار إقليمياً ودولياً.