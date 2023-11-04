"هواوي" تؤكد أهمية التعليم والتحول الرقمي من خلال مشروع 'المدارس المفتوحة' وبرنامج 'Tech4all'"

أكدت ليو مينغجو-مدير مشروع tech4all لتمكين الشمول الرقمي في هواوي العالمية، أن التعليم يأتي على رأس أولويات شركة هواوي خاصة المعتمد على التكنولوجيا.

وأوضحت مينغجو أن من خلال "مشروع المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا للجميع بين اليونيسكو وهواوي"، سيستفيد 950 ألف معلم ومدير مدرسة ومشرف بالتعليم الأساسي فضلاً عن ٢٣ مليون طالب من خلال إنشاء مركز وطني للتعليم عن بعد تحت مظلة الاكاديمية المهنية للمعلمين.

كما أضافت أن البرنامج يهدف الي دعم البنية الاساسية التكنولوجية في القطاع التعليمي في الدول التي يعمل بها وتنظيم تدريب سواء للمعلمين أو الطلبة على استخدام الوسائل التكنولوجية لرفع قدرات الجيل الجديد من الشباب وإعداهم للمستقبل، موضحة أن المرحلة الأولي من البرنامج شهدت تدريب نحو 300 مدرس في مصر حتى الآن لضمان قدرتهم علي نقل العلم التكنولوجي إلى الأجيال الصغيرة.

وفيما يخص برنامج التكنولوجيا للجميع Tech4all، قالت ليو مينغجو إنه يشمل العديد من البرامج والمبادرات المختلفة والتي تهدف إلى التأكد من وفرة البنية الأساسية التكنولوجية في قطاع التعليم قبل الجامعي ويعتني بصفة خاصة بالمناطق المهمشة والمناطق النائية لدعم قدرات الطلبة في هذه المناطق وتأهيل المعلمين ايضا خاصة أنه من التجارب السابقة كان ضعف قدرات المعلمين أنفسهم أحد التحديات التي واجهها البرنامج.



كما أشارت إلى أن برنامج التكنولوجيا للجميع Tech4all اعتمد في بعض البلاد على ابتكار بعض الحلول في المناطق التي تفتقد الي المباني التعليمية فمن خلال برنامج DigiTruck يتم تحويل "كونترات النقل" إلى ما يشبه الفصول الدراسية لتوفير مكان يصلح للطلبة للتدريب والتأهيل كما يتم أيضا تقديم برامج تعليمية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يتعلق بالعجز في القدرات التعليمية وكيفية تحديد المناطق الاكثر احتياجاً قالت إن البرنامج يعتمد على الشراكة مع المؤسسات والشركاء من داخل المجتمع فضلاً عن التعاون ايضا مع وزارتي التعليم والاتصالات لضمان تحقيق البرنامج أفضل نتائج.