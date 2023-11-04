10 آلاف يتظاهرون في وسط فيينا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة وتضامن مع فلسطين

تظاهر نحو 10 آلاف شخص من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وبعض المؤيدين الأوروبيين في وسط العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم السبت؛ للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقام المتظاهرون - أيضا - بمسيرة ضخمة حاملين أعلام فلسطين في أهم الشوارع التجارية في فيينا "ماريا هيلفر"، رافعين اللافتات المنددة بالهجمات الإسرائيلية.

ودعا المتظاهرون، المجتمع الدولي إلى مساندة الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار وردع الجيش الإسرائيلي عن أعمال الهدم والإبادة الجماعية في غزة، خاصة المجازر التي طالت المستشفيات والمدارس.

أقيمت المظاهرة والمسيرة وسط إجراءات أمنية مكثفة ومشددة.