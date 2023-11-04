بشراكة "التعليم".. "تأهيل" لمهارات التميز لتنمية 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية

قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، إن شركتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على تنمية 5 من مداس التكنولوجيا التطبيقية، بجودة عالمية، مع شريك فنلندي.



وجاء ذلك خلال توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برتوكول تعاون مع شركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، لتدريب شباب التعليم الفني وفق ما تحتاجه سوق العمل في المجالات المهنية والفنية داخليًا وخارجيًا.

أضافت نستكمل تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا البروتوكول الجديد إذ يمثل خطوة هامة في تعزيز فرص الشباب في سوق العمل وسد الفجوة بين متطلبات القطاعات والصناعات المختلفة وكفاءات العمالة الحالية وخاصة في المهن الجديدة".

وأوضحت أن شركة تأهيل تعمل منذ إطلاقها فى 2021 في قطاع خدمات التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الشباب ومساعدتهم على اكتساب أحدث المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير وتهدف للتصدي لتحدي البطالة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتقوم بذلك من خلال التركيز على عدد من المحاور تتمثل في دعم الشباب استعدادًا للمهن الجديدة التي تتناسب مع اتجاهات الأسواق العالمية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق والتركيز على الاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال توفير برامج تعليم وتدريب تساعد الشباب على التعلم المستمر.

كما تتخصص تأهيل فى إدارة مدارس متخصصة وتطبق أحدث المعايير العالمية لتوفير رحلة تعليمية حديثة لطلاب التعليم الفني والمهني وضمان مسار وظيفي واعد لهم.

وتعمل شركة “تأهيل” بشراكات مع أصحاب العمل والحكومات، لتحديد الكفاءات والمهارات اللازمة، وفقًا للأسواق الوطنية والدولية، لتحسين توافر ونوعية القوى العاملة المحتملة والحالية، عبر خدمات متنوعة من خلال فروع متعددة.