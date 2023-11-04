محافظ الدقهلية: ممشى سياحي ومحور مروري جديد بالمنصورة بتكلفة 50 مليون جنيه

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء وتنفيذ امتداد المشاية الجديد والتي تبدأ من منطقة قولونجيل حتى ديوان المحافظة تبلغ 50 مليون جنيه تقريبا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن مشروع انشاء المشاية السفلية الجديدة يتم تنفيذه علي مرحلتين المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر .

وأوضح المحافظ، أن القطاع الأول بطول 550 مترا، تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية، بطول 450 مترا، بنسبة 80 %، بالإضافة إلى صب خرسانات ميول الجسر، وجارى البدء فى تجهيز وتأسيس الممشى السياحى وتركيب الانترلوك.

وأكد مختار علي أن مشروع امتداد المشاية الجديد حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري وترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة .

يذكر مشروع المشاية الجديدة يبدأ من منطقة قولنجيل على نهر النيل فرع دمياط، وامتداد المشاية السفلية بالمنصورة ابتداء من مكتبة مصر العامة على النيل وحتى منطقة قولنجيل.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية خلال تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديدة علي النيل بإجمالي طول 1,250 متر وبعرض يصل الي 14 متر ويضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي ترفيهي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

حضر تفقد المشروع هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.

وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع امتداد المشاية الجديد بالمنصورة

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