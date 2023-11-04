تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالفيوم لجلسة الغد لسماع المرافعة

أجلت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بجلستها اليوم السبت ، محاكمة المتهم «محمد . ج»، في الاتهام الموجه إليه بقتل زوجته ، عقب نشوب مشاجرة بينهما ، إلى جلسة الغد الاحد ، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

صدر القرار، برئاسة المستشار جنيدي حسين الوكيل، وعضوية المستشارين فيصل محمد مكي، وعلاء محمد عبد الوهاب، وبحضور وكيل نيابة محمد أسعد زعفان، وأمانة سر محمد يونس هاشم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته

بلاغ الشرطة

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام، بوصول جثة شابة مذبوحة، وادعاء أسرة الزوج سقوط لوح زجاجى عليها، إلا أنّ هناك شبهة جنائية فى الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية، تحت إشراف المقدم محمد بكرى صوفى، مفتش مباحث مركز إطسا، وبرئاسة الرائد أحمد عبد الحكيم، رئيس مباحث المركز، إلى مستشفى الفيوم العام، وتبينّ مصرع زوجة ذبحًا على يد زوجها، ويدعى محمد.ج، ويبلغ من العمر 33 سنة، أمام أطفالهما، عقب نشوب مشاجرة بينهما.

قوة أمنية

وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة على الفور بقرية دفنو بدائرة المركز، حيث جرى فرض كردون أمنى حول المنزل، فيما فر الزوج هاربًا، بينما تكثف قوات الأمن من جهودها لسرعة ضبط الزوج المتهم.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إطسا المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق حول الجريمة وظروفها وملابساتها.