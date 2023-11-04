"نابولي" يستعيد نغمة الانتصارات بإسقاط ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

نجح فريق نابولي الإيطالي في تحقيق انتصار مهم على حساب ساليرنيتانا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت على ملعب "أريكي"، في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل جياكومو راسبادوري هدف نابولي الأول في الدقيقة 13، وأضاف إليف إلماس الهدف الثاني في الدقيقة 82 من المباراة.

وبهذا الانتصار، استعاد فريق نابولي نغمة الفوز بعد التعادل الأخير مع ميلان، حيث احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 11 مباراة جرت حتى الآن، بواقع 6 انتصارات، 3 تعادلات، وهزيمتين، بينما استمر فريق ساليرنيتانا في المركز الأخير بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 4 نقاط.

