إطلاق مشروع "المسرح المترجم" الأحد.. و4 عروض رقص وعرض شعري

يستضيف الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة في اليوم الرابع والخامس له أيام الأحد و الأثنين 4 و5 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف" إطلاق مشروع "المسرح المترجم"، معرض فني، 4 عروض رقص، عرض شعري وعرض مسرحي.

تنطلق فعاليات اليوم الرابع للملتقى بإطلاق مشروع "المسرح المترجم"، و ذلك يوم الأحد 5 نوفمبر المقبل في تمام العاشرة صباحًا ببيت السناري، حيث يهدف المشروع لترجمة 18 مسرحية أوروبية معاصرة من دول أوروبية مختلفة على مدار ثلاث سنوات، حيث كُتبت جميع النصوص المختارة بعد عام 2010، ونُشرت أو عٌرضت على المسرح في بلدها الأصلي. يتضمن إطلاق المشروع جلسة نقاشية حول إشكاليات أساسية في الترجمة المسرحية العربية مثل المسافة بين النص المكتوب بالفصحى واللهجات المحلية، ومدى ملائمة النصوص المسرحية الأجنبية للجمهور العربي وعملية ترجمة النصوص المسرحية العربية للغات أخرى، ويعقب الجلسة النقاشية تقديم عرض "كل حاجة حلوة" أول العروض المقدمة من نص مترجم ضمن النصوص المترجمة في المشروع، العرض تمثيل ناندا محمد وإخراج أحمد العطار.

ويستمر المعرض الفني "كيف أنا هون؟" لمي سعيفان من سوريا من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً بفاكتوري، حيث يعكس العديد من التساؤلات عن مشاعر السوريين المضطربة عن العودة إلى الوطن بعد سنوات من الرحيل عنها. يستخدم العرض خاصة الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتصميم الأحلام للتعبير عن تجربة مشاعر مكثفة عبر عرض أفكار حول الأحلام المخزنة في عقولنا وتتضمن تعليقات شخصية، ودروس عن الأحلام الواضحة وكيف تستخدم للحديث عن الصدمات، وذلك من خلال تجربة صوتية تشبه الحلم يؤديها المطرب شادي علي.

وبالتوازي، يعرض في الساعة الثالثة ظهرًا يعرض للمرة الثانية عرض الرقص "طائر" لسفيان عويسي من تونس في فاكتوري. حيث يمنح العويسي نفسه الحرية في الرقص، حيث يندمج بلا قيود مع حمامتين، خلقًا رحلة فنية ملهمة وتشاركه الفنانة سلمى عويسى في إنتاج هذا العرض، ومن خلاله يدعوان الجمهور للتأمل في أسئلة الذات والإبداع ولحظات التواصل.

‌أما في ساحة روابط للفنون، فيتم تقديم عرضي رقص وهما عرض "كيف بدأ الأرت؟" لمنير سعيد من مصر وعرض "عوالم" لعشتار معلم من فلسطين في تمام الساعة 5 مساءً.

حيث يُقدم منير سعيد من خلال عرضه وجهة نظر شخصية حول الفن ويعبر عن تجربته في المشهد الفني. يُستخدم التصميم الحركي كوسيلة لاستكشاف العالم بطريقة نقدية، حيث يقدم لمحات فريدة عن عملية الإبداع الفني. أداء العرض والموسيقى والنص لمنير سعيد، وتصميم الإضاءة صابر السيد.

ويليه في ساحة روابط للفنون عرض "عوالم" لعشتار معلم من فلسطين هو عرض فني استثنائي يجمع بين فنون المسرح والرقص وفنون السيرك. يتيح هذا العرض تفاعلاً مستمرًا مع الجمهور، حيث تقدم عشتار معلم بالتعاون مع إميل سابا وكليمنت دازين رحلة فنية شخصية تبرز مهاراتها في العزلة. تتضمن هذه الرحلة مجموعة متنوعة من النشاطات، بدءًا من ممارسة اليوجا وصولاً إلى تعلم قراءة أوراق التاروت والهالة مع جمال شعري ساخر وبديهي. عرض أداء عشتار معلم، إخراج: كليمنت دازان وإميل سابا، موسيقى جريجوري أدوار، تصميم إضاءة طوني جيران، إدارة منصة وإضاءة إدوار معلم، وانتاج عشتار معلم بمشاركة مسرح عشتار، تنسيق وتسويق: إدوار معلم وهديل خالد بدعم من المركز الثقافي البريطاني - القدس، القنصلية الفرنسية العامة - القدس، معهد جوتة - رام الله، وأنتج العمل في فرنسا من قبل فرقة لا مان دي لهوم.

وعلى مسرح السامر، يستضيف الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة عرض "إذا هوى" لعلي شحرور من بيروت في الساعة 7:30 مساءً. يقدم علي في هذا العرض في رحلة فنية استثنائية، حيث يروي قصة زوجين يسيرون معًا في أزقة مدينة مليئة بالجروح التي لا تزال تنزف. تتجسد آثار رحلتهما في الحياة على خشبة المسرح، حيث يتحول تاريخهما المليء بلحظات السعادة والحزن إلى عرض فني راقص مميز. وعلى الرغم من ألم المدينة وجروحها، إلا أن الحب القائم بينهما لا يمكن للزمن أن يهزمه.

العرض، الذي صممه علي شحرور واستلهمه من تجربته الشخصية في مدينة مثل بيروت، يقدم أداءً رائعًا يجمع بين الفنانين حنان الحج علي وروجر عساف، الذين يشكلان ثنائيًا مذهلاً على المسرح. يصاحبهما الموسيقي علي عابد، حيث يندمج الثنائي في رقص مؤثر يروي قصة حبهما وتجاربهما في الحياة. هذا العرض يعكس ببراعة القوة الجامحة للفن والإبداع في التعبير عن الروح الإنسانية وتجاربها.

ويعرض للمرة الأخيرة ضمن فعاليات "دي- كاف" العرض الشعري "نيني يا مومو" من المغرب/فرنسا، يقدم العرض في تمام التاسعة مساءً، العرض أداء سكينة حبيب الله ومن إخراج هنري جول جولين، والتصميم الصوتي لزهير عتبان، من خلال العرض يقدمان لنا عددًا من الهداهد المغربية متنوعة اللغات المحلية التي جمعت من النساء من كبار السن في كل أركان المملكة، تغزل سُكينة حبيب الله أصواتـًا لجدة وحفيدتها، تتحدث كلُ منهما للأخرى وسط غياب الأم، أما الجدة فقد أصابتها لعنة مابعد الكولونيالية، والحفيدة فقد أصابها اكتئاب ما بعد الولادة. على خشبة المسرح تنسج أشعارها باللغتين العربية والإنجليزية، العرض نتاج حركة بركة، إنتاج مشترك Théâtre de Choisy-le-Roi، بدعم من المعهد الفرنسي بكازابلانكا، المعاهد الوطنية للثقافة بالاتحاد الأوروبي (يونِك) - (مشروع دعوة للأفكار).

يختتم الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة فعاليات اليوم الرابع بالعرض الأول داخل وخارج مصر للعرض المسرحي المصري السويسري "الأطفال السعداء" لعمر غيات من سويسرا/ مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح الفلكي، حيث يعيد للذاكرة اللحظات والذكريات المتلاشية في حياة الأفراد فيتبع العرض رحلة ثلاثة أشخاص، حيث يتداخل الماضي والحاضر بطريقة تلقائية وفنية. العرض يستكشف دور الذكريات في تشكيل رؤيتنا للعالم وكيف تؤثر على علاقاتنا. يقدم العرض تجربة حسية عميقة من خلال أداء مبهر وتصميم مسرحي مبتكر. إنه دعوة للجمهور للاستمتاع بعرض مسرحي يأخذهم في رحلة فنية مميزة تجمع بين القرب والبعد والمألوف. العرض إخراج عمر غيات، مؤدون ماريا ريبيكا ساوتر، دومينيك جيسن، مايكل رورنباخ، تصميم صوت وندلين شميت-أوت، تصميم إضاءة ألينا موسر، مساعدة المخرج ومديرة خشبة المسرح لارا مورجان، وإدارة الإنتاج بوس ورورنباخ.

في اليوم الخامس والأخير للملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف" تعرض مسرحية "الأطفال السعداء" لعمر غيات في تمام الساعة السادسة و التاسعة مساءً على مسرح الفلكي.