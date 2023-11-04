وفد التنسيقية يلتقي شيوخ وأهالي قبائل جنوب سيناء

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشايخ وشباب جنوب سيناء بمدينة الطور، وقام وفد التنسيقية بعرض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً على الوقوف علي مسافة واحدة من كل المرشحين، مع العمل على توعية المصريين على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأشاد شيوخ القبائل بجنوب سيناء بمساعي القيادة السياسية في حفظ الأمن والأمان بالمحافظات الحدودية، وبالأخص ما تم في جنوب سيناء من تطورات سريعة.

كما عرض مشايخ وأهالي القبائل بعض تطلعاتهم أمام وفد التنسيقية، وتضمن الحديث مقترحات لتنمية العمل السياسي والمشاركة الشبابية في المحافظات الحدودية وبالأخص جنوب سيناء، بجانب مقترحات لتطوير التعليم والخدمات الصحية بالمحافظة، وآليات إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمحافظة وأهلها.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائبة رشا كليب عضو مجلس النواب، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، وعماد رؤوف، و نيفين اسكندر، ومارك مجدي ومحمد سيف أبو النجا، أعضاء التنسيقية.