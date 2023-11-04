محافظ الدقهلية: تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%.. وتطوير ميدان رمسيس تكلف 15 مليون جنيه

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أن تطوير ميدان رمسيس بشارع الجيش بمدينة المنصورة تكلف 15 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة وحتى كوبري سندوب بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة به ، وتطوير كورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً الى ميدان أم كلثوم .

وأوضح مختار أن تكلفة تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش تمت ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023 بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد ، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية .

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية على هامش افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره اليوم السبت .

حضر افتتاح الميدان هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.

افتتاح ميدان رمسيس فى الدقهلية

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