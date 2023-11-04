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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%.. وتطوير ميدان رمسيس تكلف 15 مليون جنيه

افتتاح ميدان رمسيس
افتتاح ميدان رمسيس فى الدقهلية
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية  أن تطوير ميدان رمسيس بشارع الجيش بمدينة المنصورة تكلف 15 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة وحتى كوبري سندوب بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة به ، وتطوير كورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً الى ميدان أم كلثوم .

وأوضح مختار أن تكلفة تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش تمت ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023 بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد ، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية .

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية على هامش افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره  اليوم السبت .

حضر افتتاح الميدان هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.

افتتاح ميدان رمسيس فى الدقهلية

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