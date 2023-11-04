ظهور الجوهرة التركية.. قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو بالليجا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، نظيره رايو فاليكانو على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم خوان مارتينيز.

وشهدت قائمة الريال للمباراة، تواجد الجوهرة التركية أردا جولر لأول مرة هذا الموسم سواء في الليجا أو دوري أبطال أوروبا، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وإصابته من التحاقه بالملكي.

ويغيب الفرنسي أوريلين تشواميني عن اللقاء بسبب الإصابة، كما شهدت القائمة غياب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي لنفس السبب.

قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

حراسة المرمى: لونين – كيبا – بينيرو.

خط الدفاع: كارفخال – لوكاس فاسكيز – فيران جارسيا – رودريجير – دافيد ألابا – ناتشو.

خط الوسط: بيلينجهام – كروس – مودريتش – كامافينجا – فالفيردي – أردا جولر – نيكو باز.

وفي الهجوم: فينيسيوس – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بـ31 نقطة، فيما يأتي رايو فاليكانو ثامنًا بـ17 نقطة.