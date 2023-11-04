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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الداخلية يسقط أمام الجونة بهدفين في الدوري

مدرب الجونة
مدرب الجونة
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حقق فريق الجونة  فوزا غاليا على ضيفه  الداخلية بنتيجة هدفين دون مقابل فى اطار  منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

أحرز الجونة الهدف الأول فى الدقيقة 21 عن طريقة ضربة جزاء سددها أحمد بالحاج، ثم سجل أوكوروجي جابرييل الهدف الثانى في الدقيقة 24.

استضاف نادي الجونة فريق الداخلية باستاد خالد بشارة  اليوم السبت،  ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة  الدوري

ويحتل الجونة قبل لقاء اليوم المركز السابع برصيد 7 نقاط جمعهم من 5  مباريات وله مباراة مؤجلة ، وفاز في مباراتين  وخسر مباراة  وتعادل في مباراتين وسجل 6 أهداف واستقبل 4 اهداف.

أما الداخلية، فيحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر 4  مباريات وسجل 3 أهداف وأستقبلت شباكه 11 أهداف.

الداخلية الجونة الدوري احمد محمدي الجولة السادسة