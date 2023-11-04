الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه بورنموث، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال مجريات الشوط الأول التي تجمع الفريقين، مساء اليوم، على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة الـ11 الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح جيريمي دوكو أهداف الفريق السماوي في الدقيقة 30 وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 33 واختتم مانويل أكانجي الثلاثية في الدقيقة 37.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل والكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - جون ستونز

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز - برناردو سيلفا - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - جيريمي دوكو- إيرلنج هالاند



هذا ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلف توتنهام المتصدر بنقطتين فيما يأتي بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

