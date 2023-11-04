بلينكن: نهدف لإنهاء الأزمة بغزة.. وممتنون لجهد مصر والأردن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت: أن الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة في قطاع غزة والتوصل لسلام دائم في المنطقة، معربًا عن امتنانه لمصر والأردن لعملهما بكل جد على حل الدولتين، وإخلاصهما لتحقيق "شرق أوسط" أكثر أمانًا واستقرارًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للوزير الأمريكي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ووزير الخارجية سامح شكري، عقب انتهاء اجتماع لوزراء خارجية عرب بمشاركة شكري ووزراء كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع بلينكن بالعاصمة الأردنية عمان.

وأضاف بلينكن "إننا هنا اليوم لمشاركة نفس الاهتمام والأهداف وإنهاء الأزمة بطريقة تضمن سلام آمن ودائم في المنطقة، وتم التأكيد على التزامنا للعمل في تحقيق هذا الهدف".

وتابع: "نتفق على أهمية استخدام مقدراتنا لضمان استقرار المنطقة، كما أن أعمالنا المشتركة حاسمة ومهم للغاية"، معربا - في الوقت ذاته - عن امتنانه لمصر على دورها المهم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا: جرى التباحث حول طريق لتسريع وتوسيع الدخول المستدام للمساعدات، مقدما الشكر للأونروا لعملها الرائع في غزة.