تجارية السعودية: السفير أسامة نقلي يسعى دائمًا لدعم استثمارات المملكة في مصر

قال محمد المظيبري ، عضو الغرفة التجارية والصناعية بالسعودية ، أن السفير السعودي لدي القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، يسعي بشكل مستمر وفعال لدعم الاستثمارات السعودية في مصر ومعالجة أي تحديات ومعوقات تواجه والمستثمرين والتواصل مع المسئولين والعمل على حلها على الفور.

وأضاف المظيبري: "المملكة العربية السعودية تستثمر في قطاعات مختلفة في مصر، وهناك تواصل مستمر مع الحكومة المصرية سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، والسفير السعودي أكد في عدد من التصريحات الصحفية أن اجتماع الحكومة المصرية مع المستثمرين السعوديين يهدف إلي بحث التحديات والمعوقات التي يجب حلها وتسهيل الخدمات أمام المستثمرين في مصر".

كان السفير السعودي أكد في تصريحات سابقة أن الاستثمارات السعودية في مصر لا تقتصر فقط على القطاع العقاري، بل هناك استثمارات مختلفة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والصحة وغيرها، قائلا: "نحن نسير في خطين متوازيين، الخط الأول منه يتحدث عن حجم الاستثمارات في مصر، والثاني يتمثل فيما إذا كان هناك أية معوقات تواجه الاستثمارات السعودية القائمة والعمل على حلها وزيادة هذه الاستثمارات في هذه القطاعات المختلفة والمتاحة في مصر".

وأضاف السفير السعودي بالقاهرة أن اللقاءات والاجتماعات التي تعقد مع الحكومة المصرية مستمرة ولا تنقطع سواء على المستوى الحكومي أو الخاص وهذه اللقاءات لا تقتصر فقط على الحكومة، بل هناك بعض الاستثمارات السعودية الخاصة بوزارات أخرى وجهات أخرى تتمثل مع هيئة الاستثمار في مصر.

