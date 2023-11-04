مرموش يسجل ثنائية لـ«آينتراخت فرانكفورت» في شباك يونيون برلين بالشوط الأول

قاد النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت للتقدم على يونيون برلين بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أن دير التن فوريستراي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة يونيون برلين، الذي يضم بين صفوفه الدولي التونسي عيسى العيدوني.

وسجل مرموش ثنائية آينتراخت فرانكفورت في شباك يونيون برلين، ليكرر هذا الأمر للمرة الثانية على التوالي في الدوري الألماني.

وأحرز مرموش هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 14 من صناعة زميله هوجو لارسون.

ووصل مرموش بهذين الهدفين إلى 10 أهداف في جميع البطولات بالموسم الحالي 2023-2024 مع آينتراخت فرانكفورت.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، فيما يأتي يونيون برلين في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط.