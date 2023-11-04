ads
السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرموش يسجل ثنائية لـ«آينتراخت فرانكفورت» في شباك يونيون برلين بالشوط الأول

عمر مرموش لاعب آينتراخت
عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت للتقدم على يونيون برلين بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أن دير التن فوريستراي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة يونيون برلين، الذي يضم بين صفوفه الدولي التونسي عيسى العيدوني.

وسجل مرموش ثنائية آينتراخت فرانكفورت في شباك يونيون برلين، ليكرر هذا الأمر للمرة الثانية على التوالي في الدوري الألماني.

وأحرز مرموش هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 14 من صناعة زميله هوجو لارسون.

ووصل مرموش بهذين الهدفين إلى 10 أهداف في جميع البطولات بالموسم الحالي 2023-2024 مع آينتراخت فرانكفورت.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، فيما يأتي يونيون برلين في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط.

مرموش آينتراخت فرانكفورت يونيون برلين الدوري الألماني عمر مرموش