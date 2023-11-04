خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 3 قضايا غسيل أموال بـ28 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط 3 قضايا غسيل اموال متحصلة من مصادر غير مشروعة بلغت قيمتها 28 مليون جنية ترصدها البوابة نيوز وهي كالاتي:

ضبط شخص لقيامه بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية"على خلاف الحقيقة"، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء سيارة ودراجة نارية) .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط شخص لقيامه بغسل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع بالنقد الأجنبى



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامهبغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى –شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 ملايين جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



ضبط شخص لقيامه بغسل 15مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال حصيله إستيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع (آخر "توفى" ) نظير حصوله على مبلغ مالى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات–ت أسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (15مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .