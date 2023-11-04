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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري التركي.. تريزيجيه بديلًا مع طرابزون سبور أمام فنربخشة

تريزيجيه
تريزيجيه
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أعلن عبدالله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فنربخشة، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

ويحل تريزيجيه رفقة طرابزون سبور، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فنربخشة على ملعب شكري سراج أوغلو، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريقه، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وغاب على إثرها عن المباراتين الماضيتين لطرابزون سبور.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في 6 مباريات من أصل 10 مع طرابزون سبور خلال الموسم الجاري 2023-2024 في الدوري التركي، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

ويحتل طرابزون سبور، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فنربخشة في الوصافة بـ30 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فنربخشة

تشكيل طرابزون سبور
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