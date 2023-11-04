وكيل تعليم جنوب سيناء يناقش دعم خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

عقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم السبت، اجتماعا مع مدير الإدارات التعليمية (بطور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس ودهب ) لاستعراض أوجه الدعم لخريجي المبادرة الرئاسية (1000) مدير مدرسة بالمحافظة الذي بلغ عددهم (6) مدير مدرسة إضافة لبند الإعلان عن الرابط الالكتروني بالوزارة لتوضيح أسباب عدم اجتياز التدريبات في مسابقة "٣٠ ألف معلم .. السنة الأولى وذلك بمقر ديوان المديرية بطور سيناء.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة أهمية إعلان الإدارات خلال صفحاتها ومجموعات التواصل عن الرابط الالكتروني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم اليوم لتوضيح أسباب عدم اجتياز التدريبات في مسابقة "٣٠ ألف معلم ..السنة الأولى" وأضاف وكيل الوزارة أن الوزارة أتاحت ذلك عبر الرابط https://educompetition.emis.gov.eg مشيرا أن المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات أتاحت الوزارة له إمكانية تقدمه بطلب للمديرية التعليمية يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه مع تقديم الطلب شخصيا بمكتب وكيل الوزارة وإرفاقه بصورة من بطاقة الرقم القومي و نموذج (النتيجة إذا أمكن ) لأجل لإعادة تقييم التدريب له وأوضح وكيل الوزارة أن وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهة المعنية ستقوم بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد

وتطرق وكيل الوزارة للبند الثاني من الاجتماع لخريجي المبادرة الرئاسية (1000 ) مدير مدرسة وعددهم بالمحافظة 6 خريج مشيرا لتوفير وتقديم كافة وسائل الدعم لهم كونهم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بادائها حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي مضيفا أن هؤلاء الخرجين تم تدريبهم بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، والذى يتناسب مع طبيعة عملهم

وأكد وكيل الوزارة على مديري الإدارات المعنية عقد نظام معايشة للخريجين الذي لم تتح لهم فرصة تولي إدارة المدراس من قبل وتوفير كافة سبل الدعم داخل مدارسهم.

شهد الاجتماع عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية و أحمد كامل غيث مدير إدارة طور سيناء وعبر تقنية الاتصال المرئي حنان إسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ ووائل كمال بخاتي مدير إدارة أبورديس، ومحمد شقوير مدير إدارة دهب التعليمية.

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