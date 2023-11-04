دبلوماسي أمريكي في جولة إلى 3 دول آسيوية لدعم العلاقات المشتركة

يبدأ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، زيارة إلى كازاخستان وأوزبكستان والهند لمدة 8 أيام؛ لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي سيترأس وفدًا أمريكيًا إلى آسيا الوسطى للبناء على نجاح القمة الرئاسية الافتتاحية لمجموعة C5+1 (كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان والولايات التحدة) في سبتمبر الماضي والاجتماع الوزاري للتواصل الإقليمي لمجموعة C5+1 في أكتوبر.

وأثناء وجود الدبلوماسي الأمريكي في أستانا، سيجتمع مع كبار المسؤولين الحكوميين الكازاخيين وسيشارك في حوار الشراكة الاستراتيجية المعززة بين الولايات المتحدة وكازاخستان.

وستناقش الولايات المتحدة وكازاخستان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني، والشراكة الاقتصادية، وحماية حقوق الإنسان، والعلاقات بين الشعبين. كما سيعمل مع المجتمع المدني لتعزيز تمكين النساء والفتيات وحرية الإعلام.

وسيتوجه مساعد الوزير - بعد ذلك - إلى طشقند لقيادة الوفد الأمريكي خلال حوار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوزبكستان. وخلال الاجتماع الديمقراطي الاشتراكي، سيجتمع مساعد الوزير لو مع كبار المسؤولين الحكوميين الأوزبك لمناقشة الطرق التي يمكن من خلالها للولايات المتحدة وأوزبكستان تعزيز العلاقات الثنائية من خلال توسيع الشراكة الأمنية ومناقشة الحلول للقضايا الإقليمية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، وتنويع العلاقات التجارية والاستثمار. وسيعمل أيضًا مع مجموعات المجتمع المدني العاملة في قضايا حقوق الإنسان.

وأثناء وجوده في كل من كازاخستان وأوزبكستان، سيؤكد الوفد الأمريكي من جديد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة كازاخستان وأوزبكستان وسلامة أراضيهما واستقلالهما.

وبعد ذلك، سيسافر مساعد الوزير لو والوفد الأمريكي إلى الهند للقاء الشركاء قبل الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند 2+2، لمناقشة التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والعالمية والطاقة النظيفة والتعاون الأمني.

وخلال حوار 2 + 2، سيدعم مساعد وزير الخارجية لو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في دفع مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الدفاع والأمن، والتطورات الإقليمية، والتكنولوجيا الناشئة، والتعاون في مجال الطاقة النظيفة والفضاء.