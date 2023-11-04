زيلينسكي: أوكرانيا ملتزمة بعمليات الإصلاح التي يوصي بها الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ملتزمة بعمليات الإصلاح التي يوصي بها الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كييف - "ندرك - بوضوح - أن عضوية كل دولة في الاتحاد الأوروبي، تشكل اعترافًا بالتقدم المؤسسي الذي حققته. ولهذا السبب لا تطالب أوكرانيا بتخفيضات في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي، وتفي بجميع التوصيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية لفتح محادثات الانضمام".

وأضاف زيلينسكي - في تدوينة على موقع إكس - "أحرزنا تقدما في سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والحرية للمجتمعات الوطنية، وزيادة شفافية مؤسسات الدولة، وتعزيز نظام مكافحة الفساد.

وتابع: إن بلاده لن تتوقف عن طريق التحول وسوف تستمر الإصلاحات وأن بلاده قامت بإعداد تشريعات؛ من شأنها أن توفر لنظام مكافحة الفساد المزيد من الفرص للعمل بفعالية. وقد تم بالفعل تسجيل مشروع قانون بشأن النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد في البرلمان.

وأشار إلى أن بلاده تعمل - أيضًا - على إصدار قانون للضغط من شأنه أن يزيد من الانفتاح في العمليات السياسية ويحمي الدولة من التأثير الضار الذي تمارسه حكومة القلة وغيرهم من الأشخاص الذين يسعون إلى التحايل على سيادة القانون.

وأضاف أن أوكرانيا تواصل العمل على بناء الخدمات العامة الرقمية ورقمنة عمل مؤسسات الدولة؛ وهذا هو الطريق لتحقيق أقصى قدر من الشفافية والفعالية للدولة.

وخلص بالقول إن بلاده ستكون على استعداد تام لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ثم للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.