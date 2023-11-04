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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

القباج تتفقد بيوت الطلبة ومركز تأهيل ذوي الإعاقة بالوادي الجديد

نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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واصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، حيث توجهت واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد  إلى مركز الداخلة، حيث تفقدا بيوت الطلبة والطالبات ، وهي 5 مباني ويسع المبنى الواحد نحو 150 طالبًا، وتم بناء تلك البيوت منذ عام 1983، ويتم العمل على رفع كفاءتها.

وعقب ذلك أجرت زيارة إلى مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتم إنشاؤه بمركز الداخلة، حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 10 ملايين جنيه لإنشائه، ومن المقرر الانتهاء من إنشائه خلال الفترة المقبلة.

أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم السبت زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، حيث استهلت الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، بحضور  حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

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