"الرعاية الصحية" تبحث تسريع انضمام المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الشامل

اجتمعت غرفه الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات مع ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل وذلك لبحث سبل التعاون بين الغرفة والهيئة في مجال التدريب والتأهيل للمستشفيات لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، انه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والهيئة لتنسيق الدورات التدريبية للمستشفيات الخاصة، وستكون هناك اجتماعات بشكل دوري على مستوى الإدارات المختلفة بالهيئة، وذلك لضمان استمرار التدريب والتأهيل بشكل جيد للمستشفيات الخاصة وإزالة المعوقات التي تواجه المستشفيات في انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح عبد المجيد ان الغرفة تعطي اهتماما خاصا لهذا الملف، تماشيا مع سياسة وتوجيهات الدولة للإسراع في تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لما لها من فائدة كبيرة على المريض المصري.

وفي سياق متصل أكد رئيس الغرفة أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي مؤتمر السياحة العلاجية بدبي، وأن الغرفة تبحث المشاركة في المؤتمر، خاصة أنه يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات السابقة وسيكون فيه الحضور وفود من كل الدول العربية والمستشفيات الخاصة بجانب حضور من دول أوروبا وكندا وأفريقيا، وذلك لتبادل الخبرات والتكامل بين الدول العربية. واوضح ان هذا المؤتمر فرصة للمستشفيات المصريه لتوضيح الميزات النسبية لهم وكيفية استفادة القطاع الخاص المصري بما يملكه من أسعار تنافسية جيدة مقارنه بدول اخرى، ولكي تكون مصر هي الواجهة الاولى للسياحة العلاجية للدول العربية بجانب نشاطها و ريادتها في السياحة التقليدية.

وناشد مجلس إدارة الغرفة خلال الإجتماع مجلس الوزراء باستثناء المستشفيات ومراكز الاشعة والتحاليل من انقطاع الكهرباء حتى يتم تقديم الخدمة للمريض المصري بشكل جيد طوال الـ 24 ساعة.