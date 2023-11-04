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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بروتوكول تعاون بين إدارة التدريب المهني للقوات المسلحة وجامعة عين شمس ووزارة التجارة

جانب من توقيع البروتوكولين
جانب من توقيع البروتوكولين
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وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكولى تعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعى التابع لكلية التربية بجامعة عين شمس ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة لتبادل الخبرات التدريبية والإرتقاء بالعملية التعليمية طبقاً للمعايير الدولية .

حيث وقع البروتوكولين اللواء أ ح طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى والدكتور أسامة جبريل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية جامعة عين شمس واللواء خالد كمال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى.

ويهدف البروتوكلان إلى تأهيل أعضاء هيئة الإشراف والتدريس للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة وتنفيذ برامج لصقل مهاراتهم التربوية والتعاون فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى وتبادل المناهج التعليمية للمهن والحرف المختلفة .

التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة مركز تطوير التعليم الجامعي كلية التربية جامعة عين شمس القوات المسلحة