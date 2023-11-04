صور.. القباج تسلم 200 مشروع صغير للمرأة المعيلة والعمالة الزراعية غير المنتظمة بالفرافرة

سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال زيارتها للمحافظة اليوم السبت، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الجمعيات الأهلية، ٢٠٠ مشروع صغير للمرأة المعيلة والعمالة الزراعية غير المنتظمة بمركز الفرافرة، شملت ١٠٠ مشروع تربية دواجن شاملة الأعلاف والإشراف البيطري و ١٠٠ مشروع معدات وآلات زراعية؛ بهدف تمكين ودعم المستفيدين وتوفير فرص عمل تدر دخل اقتصادي وتوفر حياة كريمة لهم.

وأكدت الوزيرة، خلال لقاء المستفيدين من المشروعات حرص الوزارة على إقامة مشروعات صغيرة توفر دخل دائم للأسر كأحد أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

فيما أعلن المحافظ عن منح ٢٠٠ فدان لبنك الطعام المصري لإقامة مشروعات زراعية كوقف خيري، يخصص عائدها لدعم الحالات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة بالمركز.

كان قد استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، صباح اليوم، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الفرافرة، بحضور حسن مصطفى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد، والدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري و مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهلت الوزيرة زيارتها بتفقد مبنى مركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الفرافرة الذي تم إنشاؤه بتكلفة ٢٢ مليون جنيه ويضم وحدات اكتشاف مبكر وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات تخاطب وسمعيات وورش تدريب وحضانة للأطفال.

وأشارت الوزيرة إلى وضع خطة لتجهيز وتأثيث المبنى تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وتخصيص مساحة شمال المركز لإنشاء حديقة ملحقة لخدمة رواد المركز.

التضامن تسلم مشروعات زراعية لمزراعي الفرافرة

تسليم٢٠٠ مشروع صغير للمرأة المعيلة والعمالة الزراعية غير المنتظمة بالفرافرة

مشروعات ولات زراعية بالوادي الجديد

وزيرة التضامن الاجتماعي تسلم٢٠٠ مشروع صغير بالفرافرة

وزيرة التضامن الاجتماعي تسلم٢٠٠ مشروع صغير في الوادي الجديبد

وزيرة التضامن الاجتماعي تسلم٢٠٠ مشروع صغير للمرأة المعيلة والعمالة الزراعية غير المنتظمة بالفرافرة