وزيرا دفاع أمريكا وأوكرانيا يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية

بحث وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، في مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عمروف - في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) - "إنني ممتن للولايات المتحدة والوزير أوستن على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، لقد تمت مناقشة آخر تحديثات ساحة المعركة".

وأضاف أنه حث نظيره الأمريكي على تلبية احتياجات أوكرانيا الحالية بإرسال مزيد من الذخيرة للقوات الأوكرانية معبرا عن دعمه الثابت والمستمر للولايات المتحدة.