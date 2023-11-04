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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا دفاع أمريكا وأوكرانيا يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية

لويد أوستن
لويد أوستن
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بحث وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، في مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال عمروف - في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) - "إنني ممتن للولايات المتحدة والوزير أوستن على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، لقد تمت مناقشة آخر تحديثات ساحة المعركة".
وأضاف أنه حث نظيره الأمريكي على تلبية احتياجات أوكرانيا الحالية بإرسال مزيد من الذخيرة للقوات الأوكرانية معبرا عن دعمه الثابت والمستمر للولايات المتحدة.

وزير الدفاع الاوكرانى وزير الدفاع الأمريكي الحرب الروسية الاوكرانية