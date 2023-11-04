الإصلاح والنهضة: "كرة ثلج" داعمة للحق الفلسطيني تتشكل على المستوى الدولي

ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما تضمنه بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش الذي استنكر فيه استهداف قوات الاحتلال لسيارات الأسعاف في غزة.

وأضاف عبد العزيز بأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة هو "وسام شرف" و"انتصار للإنسانية" يعيد الهيبة إلى هذا المنصب الأممي الذي لطالما كان أداة في يد الجانب الإسرائيلي.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن موقف جوتيريتش إذا تمت قراءته في سياق تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعلى خلفية استقالات في وزارة الخارجية الأمريكية فإن هذا يعني أن هناك تشكل لما يمكن تسميته ب "كرة ثلج" داعمة للحق الفلسطيني على المستوى الدولي وحتى داخل أروقة الحكم في واشنطن.

وطالب عبد العزيز بضرورة البناء على تلك المواقف بحملات "دبلوماسية شعبية" بجانب التحركات الرسمية من أجل الضغط لتحقيق أهداف أولها وقف إطلاق النار في غزة على المدى القصير، وإعادة كتابة سردية جديدة للحق الفلسطيني على المدى المتوسط والطويل لإعادة الحقوق لأصحابها.