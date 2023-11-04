الدوري الألماني.. مرموش أساسي مع آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة يونيون برلين، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

ويحل مرموش رفقة آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، ضيفًا على يونيون برلين على ملعب أن دير التن فوريستراي، حيث ينطلق اللقاء في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة صعبة أمام يونيون برلين، الذي يضم بين صفوفه الدولي التونسي عيسى العيدوني.

وجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت في المباراة الماضية ببطولة كأس ألمانيا أمام فيكتوريا كولن، وشارك بديلًا في فوز الفريق بثنائية دون رد.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، فيما يأتي يونيون برلين في المركز السادس عشر وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة يونيون برلين

حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: توتا - كوخ - باشو

خط الوسط: إيبيمبي - إلياس سخيري - لارسون - ماكس

وفي الهجوم: فارس شعيبي - عمر مرموش - كناوف.