ميقاتي يؤكد أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم السبت، أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرّمة دوليا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية.

وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على التزام لبنان بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكية على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى.

وأعرب بلينكن - وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية- عن قلقه العميق بشأن تبادل إطلاق النار على طول الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، مشددا على أهمية ضمان عدم انتشار الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى أماكن أخرى.

وشكر بلينكن رئيس الوزراء اللبناني على قيادته في منع لبنان من الانجرار إلى حرب لا يريدها الشعب اللبناني، فضلا عن جهوده مع الشركاء الإقليميين لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج إلى اختيار رئيس لقيادة البلاد خلال الأزمات المحلية والإقليمية.

وناقش بلينكن الجهود الأمريكية لتأمين المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.

حضر الاجتماع سفير لبنان في الأردن يوسف اميل رجي، ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.