ads
السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة التعاقد مع صيادلة للتيسير على المرضى في صرف الأدوية

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء أشرف الداودي ،محافظ قنا، اجتماعا عاجلًا لبحث توفير  عدد من الصيادلة للعمل بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا،  للتيسر علي المرضي في صرف الأدوية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد.

من جانبه وجه محافظ قنا، وكيل وزارة الصحة بقنا سرعه توفير عدد من الصيادلة للعمل بعيادات التأمين الصحي بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضى والتيسير عليهم، لافتًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام.

يذكر  أنه أثناء تفقد محافظ قنا لسير العمل بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة اشتكي عدد من المواطنين من التأخير في صرف الأدوية بسبب العجر في عدد الصيادلة،وعلي الفور عقد محافظ قنا اجتماعا عاجلا وجه خلاله سرعه  التنسيق والتعاقد مع عدد من الصيادلة للتيسير علي  المرضى في صرف الأدوية.

اجتماعا عاجلا أشرف الداودى محافظ قنا التامين الصحى بجنوب الصعيد التخصصات الطبية تذليل العقبات تأمين الصحي