"فودة" يناقش الاستعدادات الأخيرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي الثامن للمسرح الشبابي

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والسيناريست ضياء دندش عضو اللجنة العليا للمهرجان، حيث ناقش المحافظ الاستعدادات النهائية للدورة الثامنة للمهرجان التي تنطلق من 25 حتى 30 نوفمبر الجاري.. وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ على هوية المهرجان منذ انطلاقه.. واستعرض أيضًا أسماء كبار الضيوف من مصر ومختلف دول العالم.

وأجرى اللواء خالد فودة اتصالا هاتفيًا مع الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وتم الاتفاق علي الخطوط العريضة للدورة الثامنة وأعربت الوزيرة عن تفاؤلها بأن تكون دورة متميزة كعادة المهرجان وأكدت حضورها الافتتاح.

وأكد فوده توفير كافة الإمكانيات اللوجستية التي يحتاجها المهرجان وتوفير الدعم اللازم للدورة الثامنة حيث يعتبر الأب الروحي للمهرجان.

المهرجان يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة إنچي البستاوي ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء.أ.ح. خالد فوده محافظ جنوب سيناء.