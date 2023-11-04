حملة السيسي تستقبل وفدا من نقابة العاملين بالخدمات الصحية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية برئاسة الدكتور علي عبدالباسط، وعدد من ممثلي النقابة التي تضم ما يقرب من ٣٠٠ ألف مواطن في عضويتها، وتقدم عدداً كبيراً من الخدمات الصحية للمواطنين.

وكان في استقبال وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، معرباً عن سعادته وترحيبه بزيارتهم، مشيداً بدور النقابة الوطني في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ودورهم في النهوض بقطاع الصحة، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يعتبر ملف الصحة من ملفات الأمن القومي ذات الأولوية، وأنه بدأ الإصلاح الصحي بتحديد نسبة لا تقل عن ٣% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تدشينه عدداً من المبادرات الصحية والتي نذكر منها على سبيل المثال مبادرة "١٠٠مليون صحة"، ونجاح الدولة في القضاء على فيروس سي وإعلان مصر أول دولة خالية من فيروس سي والوحيدة حتى الآن، وكذلك التأمين الصحي الشامل فضلاً عن اهتمام المرشح الرئاسي بالأمراض التي تؤثر على الأجيال القادمة مع التركيز على سوء التغذية والتقزم وإيلاء الرعاية الطبية اللازمة لها.

ومن جانبه، وجه وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية الشكر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيدين بدور المرشح الرئاسي في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، فضلاً عن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية في القطاع الصحي، فضلاً عن إنشاء العديد من مصانع إنتاج الأمصال وغيرها، مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي وحثهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية.