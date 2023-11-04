باتروشيف: روسيا تفوقت على منافسيها في الأسلحة الصاروخية النووية

السبت 04/نوفمبر/2023 - 03:03 م

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم السبت، أن روسيا أصبحت تتفوق على منافسيها في الأسلحة الصاروخية النووية، للمرة الأولى في تاريخ تلك الأسلحة.

وقال باتروشيف على هامش منتدى معرض "روسيا" وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "تنفيذ استراتيجية الأمن القومي لروسيا ساهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المجتمع، وتعزيز الإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية لروسيا".

وشدد باتروشيف على أن الجيش الروسي يمتلك في الوقت الراهن أسلحة استراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة فرط صوتية، مما يضمن الأمن القومي للبلاد لعدة عقود لاحقا.