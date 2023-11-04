وزير الصحة: متوسط الأعمار في إصابات الجرحى الفلسطينيين ما بين 15 و16 عامًا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن إصابات الجرحى الفلسطينيين تتمثل في كسور وبتر أطراف وشظايا وكسر في الجمجمة.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمستشفى العريش، اليوم السبت، أن متوسط الأعمار في الإصابات ما بين 15 و16 عامًا، وأطفالًا يبلغون 8 أعوام، ومنهم من فقد عائلته أو أخيه أو شخص من أهله، ومنهم من جاء مع عمه أو خاله.

ولفت وزير الصحة، إلى أنه تم توفير 150 سيارة إسعاف بشكل يومي على معبر رفح لاستقبال الحالات، والتعامل معها بالفرز والتشخيص، ثم انتقال الحالات للأماكن المؤهلة.